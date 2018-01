Gambit: il famoso coordinatore di stunt, Thomas Robinson Harper, lavorerà al cinecomic!

Il filmsi sta preparando per iniziare la produzione nel 2018 e al progetto si è aggregato uno dei coordinatori di stunt più talentuosi della Marvel , per dirigere quelle che dovrebbero essere le molte acrobazie del film.

Omega Underground riporta che Thomas Robinson Harper si è unito al team di coordinatori degli stunt del film. Harper è stato precedentemente coinvolto nei successi dei Marvel Studios, in pellicole quali Captain America: The Winter Soldier e Guardiani della Galassia: Volume 2, così come per i primi due film di Iron Man.

In passato ha anche lavorato proprio per Gore Verbinski, il regista di Gambit, in The Lone Ranger. Pertanto i due si troveranno a collaborare nuovamente insieme.

La produzione di questo nuovo progetto cinematografico dovrebbe iniziare ad inizio febbraio 2018 a New Orleans, con il titolo provvisorio di Forevermore.

Inoltre, la produzione ha ingaggiato lo scenografo di True Grit, Jess Gonchor, e la costumista vincitrice di un Oscar, Jenny Beavan.

Gambit è uno dei tre film degli X-Men attualmente in produzione o uscita, con X-Men: The New Mutants, in programma nelle sale dal 13 aprile, seguito da Deadpool 2 il 1° giugno 2018 e X-Men: Dark Phoenix il 2 novembre 2018. Gambit uscirà al cinema il 14 febbraio 2019.