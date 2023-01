Gambit, Channing Tatum vuole lo spin-off:'Con Marvel ci sentiamo di tanto in tanto'

Channing Tatum è stato intervistato in questi giorni da Vanity Fair e l'attore ha parlato di un progetto che sinora non ha mai visto la luce anche perché all'epoca il tono del film non piacque a Disney. Tuttavia, Tatum non ha perso la speranza di veder realizzato il film e ne ha parlato nel corso della chiacchierata con il magazine.

Il film è Gambit e Channing Tatum spiega come andarono le cose:"È stato inghiottito dalla Disney per mezzo della Marvel quando acquistarono la Fox... e alla fine il tono del film che volevamo realizzare era molto lontano da quello che volevano fare loro... oppure, sai, magari stanno aspettando di vedere come lo faranno con noi o senza di noi". Channing Tatum era traumatizzato dopo la cancellazione del film, e ammise di non riuscire a vedere i film Marvel.



E nonostante 'spiritualmente ed emotivamente' sia impegnato a lasciare andare l'idea del progetto, in realtà Tatum e il suo team non smettono di crederci:"Con Marvel ci chiamiamo di tanto in tanto" ha confessato.

In realtà il progetto di uno spin-off di Gambit appare davvero molto lontano dalla realizzazione ma non è detto che Channing Tatum non possa apparire in un ruolo, magari in un cameo.



Lo scorso anno si diffuse la notizia che Channing Tatum lanciò una sedia quando scoprì che il progetto del film di Gambit era stato cancellato.