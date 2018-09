Galveston: Elle Fanning e Ben Foster nel nuovo trailer ufficiale

È stato diffuso in streaming un nuovo trailer di Galveston, cupo thriller diretto dall’attrice francese Mélanie Laurent e scritto da Nic Pizzolatto.

Con protagonisti Elle Fanning e Ben Foster, il film è il quinto diretto dall’attrice resa nota in tutto il mondo dalle sue interpretazioni in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino e in Beginners, accanto a Ewan McGregor. Galveston segnerà il suo debutto alla regia di un film in lingua inglese.

La pellicola si avvale della sceneggiatura di Nic Pizzolatto, noto per essere il creatore e sceneggiatore di True Detective, per cui sta attualmente lavorando alla post-produzione della terza stagione con protagonista Mahershala Ali, che traduce così per il grande schermo il suo stesso romanzo pubblicato (anche in Italia) nel 2014.

Elle Fanning è al momento impegnata nelle riprese di Maleficent 2 per la Disney e accanto ad Angelina Jolie, era nel cast del nuovo film di Woody Allen, A Rainy Day in New York (attualmente senza data d’uscita) e sarà nelle sale italiane il 22 agosto prossimo con il biopic Mary Shelley. Ben Foster, reduce dal successo di Hell or High Water con Netflix, era nel cast di Inferno di Ron Howard e accanto a Christian Bale in Hostiles – Ostili.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale del romanzo di Pizzolatto (via Amazon).

Sinossi: Roy Cady, pregiudicato, lavora come "persuasore" per un mafioso di New Orleans. Il giorno in cui gli viene diagnosticata una malattia incurabile scampa a un tentativo di omicidio fuggendo insieme a una sconosciuta, giovanissima prostituta, i cui segreti costituiscono una minaccia per la loro sopravvivenza. Ritrovandosi a proteggere la ragazza e una bambina di tre anni, dovrà compiere scelte difficili e tragiche le cui conseguenze si faranno sentire ancora dopo vent'anni. Galveston di Nick Pizzolatto è una fiaba nerissima che racconta di personaggi alla deriva verso destini inesorabili tra Louisiana e Texas. Una storia di gente che a costo di sforzi terribili cerca di uscire dalla propria solitudine disperata. Pizzolatto ci porta dentro un universo ferocissimo e al contempo profondamente umano, dove l'eterna lotta tra il bene e il male trova uno scenario perfetto, in un paesaggio grandioso e squallido, fatto di paludi e raffinerie, di motel e oceano.