Galline in Fuga: Il sequel sarà presentato in anteprima a Giugno

Sono passati più di vent'anni dal clamoroso successo di Galline in fuga, il film realizzato in stop-motion dal duo Peter Lord e Nick Park. Il film ha raggiunto ottimi risultati al botteghino, rendendolo il più grande successo DreamWorks dell'epoca.

Adesso sembra il tanto atteso sequel di Galline in Fuga in lavorazione sin dal 2018, sembra essere vicino ad essere rilasciato al pubblico per un primo sguardo.

Netflix ha inoltre annunciato il titolo del sequel di Chicken Run, che sarà poi rilasciato sulla piattaforma.

Tuttavia, prima del suo rilascio ufficiale il celebre portale di streaming lo porterà in anteprima all'Annecy International Film Festival, proprio questo giugno.

Il film sarà presentato durante un panel che vedrà la partecipazione del regista Sam Feell, della produttrice Leyla Hobart e del produttore esecutivo Peter Lord.

Si sa ancora poco riguardo a quelli che saranno gli eventi narrati nell'atteso seguito, tuttavia online è già disponibile una prima trama del film.

La pellicola infatti si incentrerà su Ginger, che dopo messere riuscita a sfidare la morte alla fattoria di Tweedy, ha finalmente trovato il suo posto ideale: un pacifico rifugio su un'isola per l'intero gregge, lontano dai pericoli del mondo umano.

Quando lei e Rocky daranno alla luce una bambina di nome Molly, il lieto fine per Ginger sembrerà arrivato. Una volta tornati sulla terra ferma però, l'intera razza dei polli deve affrontare una nuova minaccia.

La libertà conquistata a fatica da Ginger ed i suoi amici sarà messa in serio pericolo questa volta.

Per saperne di più sul film non resta che attendere questo giugno, quando inizierà l'Animation Festival.