Galline in fuga incontra Squid Game: La sfida nel crossover Netflix del secolo

Dopo che Netflix ha svelato l’ultimo gioco di Squid Game: La sfida, la piattaforma streaming ha pubblicato un poster che mostra un ipotetico cross-over con Galline in fuga.

Il nuovo reality show Netflix che ricalca le sfide dell’omonima serie tv coreana di gran successo è stato sicuramente al centro di molte controversie ma allo stesso tempo ha ottenuto un discreto successo. La piattaforma streaming ha quindi deciso di pubblicare un poster cross-over che vede l’unione di Squid Game: La sfida (qui trovate la nostra recensione di Squid Game: La sfida) e Galline in fuga per pubblicizzare l’arrivo di “Galline in fuga: L’alba dei nugget” su Netflix, precisamente il 15 dicembre. L’immagine mostra i personaggi di Galline in fuga vestiti con le tipiche tute verdi e numerate di Squid Game, accompagnati dalla scritta “Squawk game. Non voglio essere un nugget”.

Il sequel di Galline in fuga approderà quindi presto sulla piattaforma streaming per la felicità degli utenti, ma con un piccolo cambiamento, difatti la doppiatrice di Ginger (Gaia in italiano) non sarà più Julia Sawalha ma Thandiwe Newton, con il regista Sam Fell che ha dichiarato a proposito: “Con alcuni dei vecchi protagonisti, come Ginger, la storia è nuova e si sta evolvendo. Il suo personaggio e la sua storia sono più complessi ora, essendo l'eroe forte ma anche più vulnerabile ora che è una madre. Thandiwe Newton mi è apparsa come un' illuminazione, l'ho amata in Westworld e mi è sembrato di vedere in lei quella combinazione di forza e vulnerabilità e adoro la sua voce.” Non ci sono invece ancora informazioni ufficiali sulla doppiatrice in lingua italiana.