Galline in Fuga: L'alba dei Nugget, il primo trailer è tutto per la nuova super-villain!

Come promesso da Netflix all'inizio di questa settimana, la piattaforma di streaming on demand ha pubblicato in questi minuti il primo trailer ufficiale di Galline in Fuga: L'alba dei Nugget, nuovo capitolo della saga di Galline in Fuga.

Come anticipato dal trailer, disponibile all'interno dell'articolo, il sequel del film in stop-motion vede il ritorno di Melisha Tweedy, meglio conosciuta come la signora Tweedy, l’arcinemica di Gaia. Le immagini permettono di dare una prima occhiata alla signora Tweedy, doppiata nella versione originale da Miranda Richardson, attrice teatrale, cinematografica e televisiva. Al cast si unisce anche l’attore, comico, regista e sceneggiatore britannico Peter Serafinowicz che dà la voce a Reginald Smith, un uomo d’affari privo di senso dell’umorismo che insieme a Tweedy rappresenta una nuova e più grande minaccia per i pennuti.

Il regista Sam Fell afferma: “Si dice che un film sia ben riuscito quanto lo è il suo cattivo, e la nemesi di Gaia, la signora Tweedy, è uno dei villain migliori, decisa in L’alba dei Nugget ad attuare una vendetta senza precedenti. Lavorare con Miranda Richardson per trasformarla nella super cattiva anni Sessanta Melisha Tweedy è stato un piacere. Miranda riesce a equilibrare perfettamente dramma e commedia, facendoti ridere e allo stesso tempo spaventare. A completare il nostro fantastico cast Peter Serafinowicz che interpreta Reginald Smith, un uomo d’affari un po’ disorientato in visita alla gigantesca fabbrica di nugget della signora Tweedy. Serve un particolare genio comico per fare da contraltare all’incredibilmente spaventoso super villain di Miranda Richardson. Peter ci riesce con naturale raffinatezza”.

Galline in Fuga: L'alba dei Nugget uscirà su Netflix in esclusiva a partire dal prossimo dal 15 dicembre.