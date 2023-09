Galline in Fuga: l'Alba dei Nugget, il teaser trailer del sequel Netflix arriva domani!

Galline in Fuga è stato uno dei prodotti di animazione più di successo dei primi anni 2000. A oltre vent’anni dal film in stop motion, Netflix ha pubblicato un’immagine di Galline in Fuga: L’Alba dei Nugget sequel del film di Peter Lord e Nick Park, promettendo il teaser trailer per la giornata di domani, 5 settembre 2023.

Dopo aver annunciato la data d’uscita di Galline in Fuga: L’Alba dei Nugget, la piattaforma di streaming dalla N rossa ha condiviso tramite il suo profilo Instagram inglese, una prima immagine del nuovo prodotto in uscita nell’ultimo trimestre del 2023, promettendo, nel post, l’uscita imminente del teaser trailer del nuovo film, che sfrutterà ancora una volta la tecnica dello stop motion.

Le parole che accompagnano l’immagine, domandano allo spettatore di immaginare con chi dovrà scontrarsi questa volta Gaia (Ginger nella versione originale) con i fan che si sono dimostrati entusiasti dell’imminente arrivo dell’atteso sequel.

Riportiamo, di seguito, la sinossi del film, così come pubblicata su IMDb: “Dopo essere riuscita a fuggire dalla fattoria di Tweedy, Gaia ha finalmente trovato il suo sogno: una pacifica isola rifugio per tutto il branco, lontano dai pericoli del mondo umano. Ma sulla terraferma l’intera razza delle galline deve affrontare una nuova minaccia e Gaia e la sua squadra decidono di entrare in azione”.

In attesa di poter vedere il trailer della nuova produzione Netflix, vi lasciamo alla notizia che Mel Gibson non farà parte del cast di doppiatori di Galline in Fuga: L'Alba dei Nugget.