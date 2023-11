Galline in Fuga: L'Alba dei Nugget, la fabbrica è un finto paradiso nel nuovo trailer!

Chiunque sia cresciuto sul finire degli anni novanta ed all'inizio del duemila avrà sicuramente un bel ricordo del film d'animazione Galline in Fuga. La pellicola si è distinta a tal punto dall'essere ricordata ancora oggi con affetto anche da quelli spettatori oggi cresciuti ed ormai diventati adulti.

Proprio per questo, nonostante siano passati più di vent'anni, Netflix ha deciso di produrre e distribuire sulla propria piattaforma il primo sequel di Galline in Fuga. Il film arriverà ufficialmente il prossimo 15 dicembre e vedrà nel cast di voci figure del calibro di Bella Ramsey e Zachary Levi.

In attesa di vedere la pellicola però, è stato da poco rilasciato un nuovo video che potete recuperare andando direttamente in calce a questa notizia. Nella clip ci viene introdotta la premessa narrativa su cui si svilupperà questo nuovo capitolo, con Molly che finisce in un resort per polli. Da qui deriverà una vicenda che rischia di portare i pennuti del mondo all'estinzione. (Qui potete vedere il primo trailer sull'antagonista del nuovo Chicken Run)

Sicuramente l'attesa per gli appassionati è molta, ormai è di certo una moda quella di proporre dei seguiti fuori tempo massimo ma ciò non toglie che il fascino della nostalgia sia sempre dietro l'angolo e questo non può fare altro che del bene agli spettatori.

Voi che ne dite? Se ve la foste perso ecco di cosa parla nello specifico Galline in Fuga 2.