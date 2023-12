Galline in Fuga: L'alba dei Nugget, 5 curiosità sul nuovo film animato di Netflix

Galline in Fuga: L'alba dei Nugget è disponibile su Netflix in esclusiva per tutti gli abbonati: in occasione dell'uscita del nuovo film della Aardman Animations, abbiamo preparato per voi 5 curiosità da scoprire su Galline in Fuga 2.

Ancora in streaming : L'alba dei Nugget è il secondo sequel della Aardman arrivato in streaming, e sempre su Netflix, e anche la seconda volta che un film Aardman si trasforma in un franchise dopo Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film (2019), sequel di Shaun - Vita da pecora (2015).

Un cast quasi tutto nuovo : Julia Sawalha e Mel Gibson non hanno ripreso i rispettivi ruoli di Ginger e Rocky. Mel Gibson non è stato scelto a causa del suo controverso passato, mentre Sawalha è stata scartata perché la sua voce oggi sembra 'troppo vecchia' rispetto al personaggio. Anche Timothy Spall (Nick) e Phil Daniels (Fetcher) sono stati sostituiti, così come Benjamin Whitrow (Fowler), scomparso nel 2017. Tuttavia, Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson e Miranda Richardson sono tornati nei panni di Babs, Bunty, Mac e la signora Tweedy.

I sostituti di Mel Gibson : per sostituire Mel Gibson, lo studio ha preso in considerazione star del calibro di Mark Wahlberg, John Krasinski, Ryan Reynolds, Neil Patrick Harris, Will Ferrell, Channing Tatum, Brendan Fraser, Johnny Knoxville, Ty Burrell, Jon Hamm, Jason Bateman, Paul Rudd e Keanu Reeves: alla fine il ruolo è andato a Zachary Levi.

Un'ultima volta per la plastilina: Galline in Fuga: L'alba dei Nugget sarà l'ultimo film di Aardman ad utilizzare la mitica plastilina della Newclay Products. La fabbrica che produce l'argilla speciale che usata da sempre nei film della Aardman è stata chiusa qualche mese fa, nel marzo 2023.

Per altri contenuti recuperate il trailer di Galline in Fuga: L'alba dei Nugget.