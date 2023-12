Galline in Fuga 2, il regista loda Zachary Levi: 'Ha tempi comici perfetti'

Dopo le polemiche per il licenziamento di un’attrice in Galline in fuga 2, il regista della pellicola ha lodato la performance di Zachary Levi, definendo i suoi tempi comici “perfetti”.

Sam Fell, regista di Galline in fuga – L’alba dei Nugget, ha rilasciato un’intervista con Comicbook.com in cui ha rivelato cosa lo ha portato a scegliere Zachary Levi per il ruolo di Rocky Bulboa, interpretato da Mel Gibson nel primo capitolo, e in generale di cosa reputa fondamentale in un attore che si dedica al doppiaggio:

“In realtà chiudo sempre gli occhi e ascolto, perché non riuscirei a vedere la faccia. Shazam! è stato il mio vero punto di riferimento. Ma sono anche un fan di Rapunzel. Voglio dire, Zachary Ha dei tempi comici fantastici, ha fatto un'interpretazione favolosa, ha un'energia perfetta, è un grande improvvisatore. Per me ha un enorme ardore. Guardando il suo tempismo in Shazam!, è stata davvero una scelta azzeccata. […] Inoltre, credo che il saper cantare sia importante. Ho lavorato con Hugh Jackman in Giù per il tubo. Anche lui sa cantare. C'è qualcosa in un attore che sa cantare, quando lo si fa entrare in una sala doppiaggio, ne trai beneficio. Non so come definirlo, ma c'è una sorta di musicalità... e gli animatori la adorano; perché funziona da guida per gli animatori stessi".

Il sequel è adesso disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, ma qual è la trama di Galline in fuga – L’alba dei Nugget?