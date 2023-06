Galline in Fuga 2, Netflix annuncia la data d'uscita dell'atteso sequel animato

Dopo aver pubblicato il trailer ufficiale di Nimona, la piattaforma di streaming on demand Netflix prosegue i suoi annunci dedicati al mondo dell'animazione svelando la data d'uscita di Galline in Fuga 2.

Il tanto atteso sequel di Galline in Fuga, uscito - pensate - nell'ormai lontanissimo 2000, arriverà in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 15 dicembre, ancora una volta prodotto da Aardman Animation in collaborazione con la piattaforma di streaming e con il titolo ufficiale di Chicken Run: Dawn of the Nugget: la notizia è arrivata nella cornice dell'Annecy International Animation Festival, dove è stato anche confermato che il film seguirà ancora una volta gli amati personaggi Ginger e Rocky in una nuova avventura inedita e sorprendente.

"Netflix è il partner creativo ideale per questo progetto: celebrano i registi, il che significa che possiamo realizzare il film che vogliamo - l'unica cosa che conta per noi - e condividerlo con un pubblico globale", ha dichiarato Peter Lord, co-fondatore della Aardman e direttore creativo dello studio, quando Dawn of the Nugget è stato annunciato per la prima volta.

Nel cast di voci originali di Galline in Fuga 2 ci saranno Thandiwe Newton nei panni di Ginger e Zachary Levi in quelli di Rocky, oltre alla star di The Last of Us Bella Ramsey per il personaggio di Molly, la figlia di Ginger e Rocky. Il resto del cast include Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, David Bradley, Romesh Ranganathan, Daniel Mays e Nick Mohammed.

Il film è diretto da Sam Fell, con Peter Lord, Carla Shelley, Karey Kirkpatrick e Nick Park come produttori esecutivi. Quali sono le vostre aspettative? Conoscete il (o eravate nati al tempo del) film originale? Ditecelo nei commenti.