Galline in Fuga 2, attrice licenziata perché troppo vecchia? Il regista difende la scelta

Julia Sawalha, doppiatrice di Ginger in Galline in fuga, ha dichiarato di essere stata eliminata dal sequel con una nota "improvvisa e spedita via mail", perché considerata "troppo vecchia"; il tutto senza alcun test vocale prima di prendere la decisione. Da parte sua, il regista Sam Fell giustifica la scelta.

"Sento di essere stata ingannata" ha affermato Sawalha. "Ho fatto tutto il possibile per dimostrare alla produzione che la mia voce è quasi la stessa rispetto a quella del film originale. Se utilizzeranno altri membri del cast di quest'ultimo... siamo sinceri, sento proprio di essere stata licenziata ingiustamente". Era il giugno 2020 quando Dreamworks annunciò il sequel di Galline in Fuga.

Ha inoltre continuato: "Dire che sono devastata e furiosa sarebbe un eufemismo. Mi sento totalmente impotente, la situazione mi sembra assurda". Come se non bastasse, "sono rattristata di aver perso la possibilità di lavorare con Nick park e Peter Lord, ai quali devo così tanto. Noi tre, insieme, abbiamo letteralmente creato Ginger. Oggi ho risposto augurando alla produzione buona fortuna e il massimo successo grazie al sequel. No, non c'è nient'altro che io possa fare... ma sto malissimo".

Per rispondere alle accuse, Fell ha ribadito di "adorare" il cast originale, ma la nuova pellicola è considerabile "come un reboot, più che come un semplice sequel", perciò "mi sembrava giusto considerare il quadro generale e domandarmi: 'È ancora la soluzione più giusta per questa storia?'".

Ci auguriamo che la disputa verrà risolta definitivamente. Intanto, non perdetevi il fantastico trailer di Galline in Fuga: L'Alba dei Nugget.