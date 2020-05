Il Galdiatore 2: il sequel è ancora possibile? La parola a Connie Nielson

Le ultime e concrete notizie sull'interessante Il Gladiatore 2 risalgono ormai allo scorso giugno 2019, quando uscivano alcuni dettagli relativi all'ambientazione e al protagonista, oltre che alla sceneggiatura firmata da Peter Craig, ed è da allora che non giungono nuovi aggiornamenti relativi al progetto.

Ora, in una recente intervista, la splendida Connie Nielsen (Wonder Woman 1984) è tornata ha parlare de Il Gladiatore 2, spiegando se il film sia ancora più o meno possibile. Oltre a esprime il suo interesse per l'eventuale produzione, l'interprete di Lucilla ha dichiarato:



"Allora, tutte le notizie che abbiamo le abbiamo sentite dai produttori. Credo che sia tutto rimesso a quale film di Ridley Scott uscirà prima, essendo impegnato con The Last Duel, al momento. Tutto dipende molto dalla circostanze attuali e da quando si potrà tornare effettivamente al lavoro. Ma personalmente sarei molto interessata a riprendere il mio ruolo, ovviamente. Voglio dire, mi sembra un progetto meraviglioso, quindi è impossibile non essere interessati".



Vi ricordiamo che stando ai produttori Walter F. Parkes e Laurie MacDonald hanno rivelato che la storia de Il Gladiatore 2 dovrebbe avere luogo 20 o 30 anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio e dovrebbe avere come protagonista Spencer Treat Clark nei panni di Lucius.



