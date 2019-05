Galaxy's Edge: George Lucas, Harrison Ford e Mark Hamill e Kevin Feige all'inaugurazione

Dopo gli elogi di Rian Johnson per Galaxy's Edge, la nuova, incredibile espansione del parco di Disneyland di Anaheim a tema Star Wars, è finalmente arrivato il momento dell'inaugurazione ufficiale.

Nelle scorse settimane Steven Spielberg e J.J. Abrams avevano visitato in anteprima il parco tematico, e alcuni si erano chiesti come mai agli "eroi classici" della saga, vale a dire Mark Hamill, Harrison Ford e ovviamente George Lucas, era stato negato tale privilegio.

Detto fatto: il trio, insieme a Billy Dee Williams (l'interprete di Lando Calrissian) e Bob Iger (ceo della Disney), è stato ospite dell'inaugurazione ufficiale del parco a tema Star Wars: Galaxy's Edge.

"Non è fantastico?" ha detto Iger di fronte al Millennium Falcon. "Faccio questo lavoro da 14 anni. Ci sono dei bei giorni, ma questo è il migliore fra quei bei giorni." Iger ha iniziato con un omaggio a George Lucas, sottolineando che "sono sicuro che molti di voi hanno sempre sognato di potersi ritrovare a camminare in una terra come quella ricostruita in Galaxy's Edge." Ha anche confessato: "Ho sempre voluto entrare nella cantina di Los Eisley o pilotare il Millennium Falcon. Ora possiamo fare tutto questo e molto altro ancora."

"Mi sembra che sia stato fatto davvero un ottimo lavoro", ha detto George Lucas. "Sarebbe potuto andare molto male, ma non è stato così. Ora la tecnologia è qui, questa cosa è incredibile. È qualcosa che non si poteva nemmeno sognare circa 20 anni fa. E' stata una grande esperienza per me, e sono sicuro che cambierà la vita dei fan."

Hamill ha dichiarato che l'ultima volta che è stato ad un'inaugurazione come questa è stato quando hanno aperto l'attrazione "Star Tours". Ha ringraziato Lucas e la Disney per avergli dato l'opportunità di interpretare un personaggio di ottimismo, speranza e "insegnare al mondo un nuovo modo di sognare".

Non poteva certo mancare il contributo di Harrison Ford, lui che è stato il primo a pilotare il Falcon. Tra gli altri ospiti della serata, Kerry Washington, Brie Larson e il padrino del MCU Kevin Feige.