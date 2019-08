Galactus e Tyrant nel futuro del Marvel Cinematic Universe?

Archiviato Thanos, i Marvel Studios hanno bisogno del prossimo "Big Bad" per la prossima saga cinematografica del Marvel Cinematic Universe e, successivamente all'acquisizione della Fox da parte della Disney, potrebbero averlo trovato in Galactus.

Stando ad un rumor lanciato da MCUCosmic, i Marvel Studios avrebbero dei piani per l'introduzione di Galactus, il Divoratore di Mondi. Il villain non solo è uno dei più grandi dei Fantastici Quattro ma anche dell'intero Universo Marvel; il personaggio è "apparso" in Fantastici Quattro & Silver Surfer del 2005, prodotto dalla Fox, e realizzato sotto forma di nuvola cosmica, il che ha deluso i fan all'epoca. E' per questo che gli appassionati non vedono l'ora di rivedere Galactus in una forma più fedele alla controparte cartacea scontrarsi con gli eroi del Marvel Cinematic Universe.

Non è chiaro se apparirà nel prossimo Gli Eterni, che molti fan vorrebbero sottotitolato per non udenti, o in qualche altro film ma, stando al sito, il piano è proprio quello di aprire la strada alla sua comparsa in queste nuove Fasi.

Ma la notizia "a sorpresa" è che lo studio dovrebbe includere anche Tyrant. Creato dallo stesso Galactus nei fumetti, è diventato un supercattivo che è finito per scontrarsi proprio con il suo creatore in una battaglia epica che portò alla distruzione di intere galassie; a quanto pare l'idea dello studio è di presentarlo come il primo araldo di Galactus e aprire, a quel punto, la strada ad altri araldi di Galactus, incluso Silver Surfer.

Cosa ne dite?