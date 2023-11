Galactus, le 5 migliori alternative se non dovesse essere Javier Bardem

Nelle ultime ore è circolata la voce che vorrebbe la star di The Mandalorian e The Last of Us Pedro Pascal nel ruolo di Mr. Fantastic nel prossimo film MCU sui Fantastici 4. Un altro personaggio al quale si sta prestando particolarmente attenzione è Galactus, che potrebbe essere interpretato dal premio Oscar Javier Bardem.

Tuttavia, l'ufficialità, così come per Pedro Pascal nel ruolo di Mr. Fantastic, non è ancora arrivata e nel frattempo sul web circolano alcune alternative valide per il ruolo, in considerazione anche dei molteplici impegni dell'attore spagnolo.

Un'alternativa di spessore potrebbe essere l'attore irlandese Ciarán Hinds, già esperto di personaggi cruenti e malvagi come in Ghost Rider - Spirito di vendetta. Un altro volto diventato famoso nel mondo proprio grazie ad uno dei cattivi maggiormente iconici della cultura pop è Ralph Fiennes, volto della celebre nemesi di Harry Potter, Lord Voldemort.



Un'altra ipotesi azzeccata potrebbe essere Hugo Weaving, sinonimo di ruoli malvagi o quantomeno ambigui, dal terrorista anarchico mascherato in V per Vendetta, alla nemesi Megatron in Transformers fino, ovviamente, all'agente Smith nella serie cinematografica Matrix.



Se la preferenza è per uno sguardo algido, direttamente dal Nord Europa è intrigante l'ipotesi di Mads Mikkelsen, celebre in tal senso soprattutto per Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal. Infine, Giancarlo Esposito, che all'attivo ha diversi personaggi cattivi come Gus Fring in Breaking Bad e Lex Luthor in Harley Quinn. Quale sarà la scelta di Marvel?



Per quanto concerne gli altri personaggi sinora si è parlato in maniera insistente di Vanessa Kirby come ipotesi per Sue Storm.