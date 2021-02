Gal Gadot prima e dopo Wonder Woman: i migliori film da vedere in streaming

Wonder Woman ha trasformato nel giro di pochi anni Gal Gadot in una delle donne più in vista del mondo del cinema: che piacciano o meno, i film sulla guerriera amazzone hanno donato una spinta strepitosa alla carriera della nostra, riuscendo anche (nonostante le molte critiche negative) a rivitalizzare in parte il DC Extended Universe.

Nonostante una carriera ancora relativamente giovane, però, Gadot non è solo Diana Prince: ecco, dunque, a quali film vi consigliamo di dare un'occhiata per approfondire la conoscenza dell'attrice israeliana e, soprattutto, su quali piattaforme trovarli.

Partiamo dall'inizio: Fast & Furious - Solo Parti Originali è stato il primo, vero trampolino di lancio per la nostra Gal: per chi volesse recuperarlo o dargli un nuovo sguardo, il film è disponibile su Netflix insieme al resto della celebre saga (Gadot, ricordiamo, figura anche nei capitoli 5, 6 e 7).

Prime Video e NOW TV ci offrono invece la possibilità di goderci Codice 999, nel quale la nostra recita al fianco di gente come Casey Affleck, Aaron Paul, Anthony Mackie, Kate Winslet, Woody Harrelson e Norman Reedus; tornando a Netflix, invece, lo spassoso Between Two Ferns con Zach Galifianakis merita assolutamente una possibilità. Oggi, intanto, è finalmente uscito in Italia Wonder Woman 1984: ecco su quali piattaforme troverete il nuovo film con Gal Gadot.