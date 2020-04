Gal Gadot voleva ancora Chris Pine: ecco perché l'attore tornerà in Wonder Woman 1984

Nel corso di una recente intervista con Empire, Gal Gadot ha parlato del ruolo di Chris Pine in Wonder Woman 1984 e del motivo che ha spinto lei e la regista Patty Jenkins a riportarlo a bordo.

Come ricorderete, infatti, Steve Trevor, il personaggio che l'attore ha interpretato nel primo Wonder Woman, trovava la morte nelle fasi finali del film, eppure come mostrato dal trailer di Wonder Woman 1984 o dalla nuova foto esclusiva di Empire che ha anticipato un romantico ballo fra lui e Diana, nel nuovo film il co-protagonista sarà vivo e vegeto.

Secondo la protagonista Gal Galot, la resurrezione di Steve avverrà "nel modo migliore".

"Chris è stato parte integrante del film e del suo successo", ha detto l'attrice a Empire. "E dato che lui e io e Patty Jenkins ci siamo divertiti molto a lavorare insieme, tutti volevamo riaverlo per questo secondo capitolo. E allora Patty e il co-sceneggiatore Geoff Johns hanno trovato il modo migliore di servire la storia e riportare Steve in vita".

Sebbene ovviamente la Gadot non abbia rivelato come avverrà questo ritorno, le sue parole suggeriscono che ci sarà una ragione al centro della trama a giustificarla. Diretto e co-scritto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 includerà anche Kristen Wiig, Pedro Pascal e Natasha Rothwell. Il film è stato rinviato da giugno ad agosto a causa del Coronavirus.