Gal Gadot al volante di un auto con il logo di Wonder Woman!

In una recente uscita sul suo profilo ufficiale su Twitter, Gal Gadot ha pubblicato due immagini che la ritraggono al volante di quella che sembra un auto d'epoca che però reca inciso sul manubrio il logo di Wonder Woman, che l'attrice ha già interpretato quattro volte al cinema, l'ultima in Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins.

Nonostante non sia chiaro in che situazione si trovi l'attrice al momento dello scatto così come non sappiano a chi appartenga il veicolo ritratto nell'immagine, questa ha voluto comunque lanciare una battuta ai suoi fan ammettendo in didascalia che non si tratta del classico jet invisibile di Wonder Woman.

Attualmente non sappiamo se Gal Gadot tornerà in Wonder Woman 3 dato che il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma sappiamo che un riferimento a Wonder Woman sarà incluso nel Flash di Andy Muschietti le cui riprese si stanno svolgendo in queste settimane (abbiamo potuto vedere il ritorno di Michael Keaton come Bruce Wayne e l'esordio di Sasha Calle come Supergirl). Nel frattempo, Gal Gadot non dimentica quanto importante sia il ruolo che ricopre e non smette di farlo sapere ai propri fan.

Qualche tempo fa, Gadot sperava che Wonder Woman 3 fornisse una chiusura alla storia: "Dovrete aspettare di vedere cosa accadrà, anch'io voglio un terzo film se non altro per avere una bella conclusione".

Intanto, Patty Jenkins - attualmente impegnata nel film di Star Wars Rogue Squadron - ha confermato che l'ambientazione di Wonder Woman 3 sarà contemporanea, dopo la Prima Guerra Mondiale del film d'esordio e il 1984 del sequel: "Lo scopo del terzo episodio non è quello di continuare a esplorare il passato, perché bisogna andare avanti. Sarà una storia contemporanea. Questo è tutto quello che posso dire".