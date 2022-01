Gal Gadot torna sulla controversia del video di Imagine: 'È stato di cattivo gusto'

Ricordate il video di Gal Gadot e altre star che cantano Imagine condiviso durante i primi mesi della pandemia? Beh, come dimenticarlo direte voi, e avete ragione. Nemmeno l'interprete di Wonder Woman se lo è scordato, e ora commenta la controversia che ha generato.

Non tutti hanno amato il video di Gal Gadot del marzo 2020, quando al picco della pandemia qui in Europa, l'attrice aveva deciso di registrare una versione "stellare" di Imagine, ispirata dagli italiani che si erano riversati sui balconi per mostrare solidarietà gli uni con gli altri attraverso la musica.

Ma la scelta del brano, come dicevamo, è stata piuttosto infelice, e ne sono seguiti tantissimi commenti negativi.

"Non mi prendo troppo sul serio di solito" commenta ora l'attrice di Wonder Woman "E con tutta la controversia di Imagine, è divertente, perché ho chiamato Kristen Wiig e le ho detto 'Ascolta, vorrei fare questa cosa'. La pandemia era arrivata in Europa e in Israele prima che arrivasse da noi negli Stati Uniti, e immaginavo la direzione che avrebbe preso. Ma il video è stato prematuro".

"Non ho avuto il giusto tempismo, e non è stata la cosa giusta da fare. È stato di cattivo gusto. Le intenzioni erano pure, ma a volte proprio non riesci a fare centro, no?" conclude Gadot.