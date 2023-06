Gal Gadot da supereroina a superspia nel trailer ufficiale di Heart of Stone di Netflix

Dopo il first look a Rebel Moon di Zack Snyder e l'annuncio ufficiale di Tyler Rake 3 con Chris Hemsworth, in chiusura dell'evento TUDUM 2023 la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato anche il trailer ufficiale di Heart of Stone.

La superstar Gal Gadot è stata raggiunta dai co-protagonisti Jamie Dornan e Alia Bhatt al festival dei fan Tudum di Netflix a San Paolo, in Brasile, dove il trio ha presentato il primo trailer integrale del film: il video, disponibile in calce all'articolo, mostra le acrobazie mozzafiato di Rachel Stone, il personaggio protagonista interpretato dalla star di Wonder Woman, un agente dell'intelligence per un'oscura agenzia globale di mantenimento della pace. Ma quando l'hacker Keya Dhawan (Bhatt, star di Bollywood nel suo primo film importante hollywoodiano) ruba l'arma più preziosa e pericolosa dell'agenzia, Stone parte per un'epica avventura in giro per il mondo per salvare la situazione.

Diretto da Tom Harper da una sceneggiatura di Greg Rucka e Allison Schroeder, Heart of Stone arriverà l'11 agosto in esclusiva su Netflix: produzione Skydance, il film è stato acquistato da Netflix nel 2021, segnando l'ennesima partnership tra lo streamer e la casa di produzione dopo i successi di The Old Guard con Charlize Theron, 6 Underground di Michael Bay e The Adam Project di Shawn Levy con Ryan Reynolds. Heart of Stone è anche il secondo film di Netflix per Gal Gadot, con la superstar già apparsa in Red Notice, la commedia d'azione del 2021 diventata il film più visto di tutti i tempi dello streamer.

