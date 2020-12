Gal Gadot suona la colonna sonora di Wonder Woman 1984 con Hans Zimmer: ecco l'epico video

Cos'hanno in comune Patty Jenkins, Gal Gadot e Hans Zimmer? Tutti e tre hanno lavorato a Wonder Woman 1984, e per celebrare l'uscita del film il compositore ha ospitato le sue colleghe in un concerto del tutto particolare, invitandole ad unirsi ai musicisti.

L'imponente colonna sonora di Wonder Woman 1984 è già disponibile sulle varie piattaforme, ma ritrovarsi di fronte al grande Zimmer in persona fa un certo effetto e le due si immergono subito nel ritmo impetuoso ideato dal compositore, che finge di essere ancora a lavoro per raggiungere la perfezione.

C'è giusto bisogno di qualcuno ai timpani per aggiungere il tocco finale: la regista e l'attrice giungono si mettono a suonare insieme agli altri, dimostrando una certa convinzione e lasciandosi andare a qualche grido di gioia. In effetti non esiste niente di più epico della musica di Zimmer, ormai diventato un punto di riferimento quando c'è da creare sonorità in grado di travolgere gli spettatori.

È riuscito a definire al meglio anche il personaggio di Wonder Woman, dedicandole un tema che la accompagna da Batman v Superman e che sicuramente tornerà di prepotenza nelle fasi più concitate del nuovo film di Patty Jenkins. L'attrice si presta sempre volentieri a idee simili per promuovere i film ed anche lei è ansiosa di vedere la Snyder Cut di Justice League.