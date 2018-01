Gal Gadot sul perché non abbia risposto alle critiche di James Cameron a Wonder Woman

, uscito la scorsa estate nei cinema di tutto il mondo, è stato un grosso successo di pubblico e critica. Il film, però, è stato anche oggetto di alcune critiche mosse dal cineasta

James Cameron si è scagliato spesso e volentieri contro la pellicola della DC Comics. In una delle sue uscite, Cameron aveva dichiarato, ad esempio: "Si, continuo a pensarlo [che il film non ha cambiato nulla, nb.]. Voglio dire, era Miss Israele, portava un costume che metteva in risalto le sue forme, ovviamente era bellissima. Non c'è niente di cosi rivoluzionario, Raquel Welch lo faceva già negli anni '60. Il mio era un discorso su Sarah Connor - quel che Linda ha creato nel 1991 - che era, se non in anticipo sui tempi, veramente rivoluzionario all'epoca. Non penso fosse in anticipo sui tempi perché Hollywood non dà ancora quel tipo di ruolo alle donne".

Le critiche del cineasta hanno ricevuto risposta persino dalla filmaker che ha diretto il cinefumetto, Patty Jenkins, ma non quella della sua protagonista, Gal Gadot. A mesi di distanza, in attesa di girare Wonder Woman 2, la Gadot ha spiegato perché ha scelto il silenzio: "Non ho risposto perché non volevo puntargli sopra i riflettori. Primo, sono una fan dei suoi lavori, i suoi film sono grandiosi. E' stato veramente innovativo in molte cose che ha fatto, e non ho niente da dire se non cose belle riguardo il lato professionale e creativo dei suoi lavori. Quando ha fatto le sue dichiarazioni, quando sono uscite quelle dichiarazioni, stava promuovendo una sua pellicola. E' come se stesse cercando pubblicità e di certo io non volevo puntargli i riflettori sopra".