Gal Gadot, la star di Wonder Woman protagonista del remake di un film di Hitchcock

Gal Gadot, star di Wonder Woman, sarà protagonista e produttrice di un remake del classico di Alfred Hitchcock, Caccia al ladro, per Paramount Pictures. Lo script è curato da Eileen Jones ma i dettagli sulla trama del remake del film uscito nel 1955 al momento sono tenuti nascosti e non sono noti ulteriori dettagli.

Il film originale del 1955 vede Cary Grant nei panni di un ex ladro noto come il Gatto che deve cercare di salvare la propria nuova reputazione catturando un impostore che rapina i ricchi turisti della Costa Azzurra. Il film era interpretato anche da Grace Kelly, nel ruolo della figlia di una anziana vedova.



Gal Gadot, attualmente co-protagonista con Dwayne Johnson e Ryan Reynolds in Red Notice, disponibile su Netflix, interpreterà la malvagia regina Grimilde nel remake live action Disney del Classico, Biancaneve e i sette nani. Il film, diretto da Marc Webb, dovrebbe iniziare la produzione quest'anno.



Non ci sono ulteriori notizie che riguardano il casting ma è probabile che a Gadot venga affidato il ruolo che fu di Grace Kelly mentre si attendono novità sul personaggio del Gatto, interpretato da Cary Grant nel film di Hitchcock.

I fan sperano che questo remake abbia maggiori fortune rispetto a quello realizzato da Netflix con Rebecca - La prima moglie, bocciato da critica e fan.



Settimana scorsa Gal Gadot ha fornito aggiornamenti su Wonder Woman 3, film nel quale tornerà nei panni di Diana Prince.