Gal Gadot è splendida nella prima foto per Diana in Batman v Superman, riscopritela

Potete ammirarla in Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins e la rivedremo in alcune sequenze inedite anche nell'attesissima Zack Snyder's Justice League in arrivo in video on demand il prossimo 18 marzo 2021, ma Gal Gadot ha voluto condividere via social una foto inedita proveniente direttamente dal primo camera testa per Batman v Superman.

Condividendo l'immagine, dove è davvero splendida, l'interprete di Diana di Themyscira / Wonder Woman ha scritto un lungo commento in didascalia, rivelando ai suoi follower:



"Questa foto è stata scattata da Zack Snyder lo stesso giorno in cui ho fatto il mio primo camera test per Batman v Superman insieme a Ben Affleck. Sono volata a Los Angeles per un totale di 30 ora mentre stavo girando un film a Tel Aviv. Ma volevo davvero tanto il ruolo di Wonder Woman e alla fine ne è valsa la pena. Sarò per sempre grata a Zack per avermi scelto e per aver creduto in me e nell'eventualità di riportare in vita Diana. Non avevo idea di come sarebbe stato il futuro quando mi hanno scattato questa foto e rivederla mi rende davvero nostalgica. È anche la prova che tutto accade per un motivo. In quel momento, infatti, stavo per smettere di recitare... e poi è successo".



Vi ricordiamo che Diana tornerà nella Zack Snyder's Justice League in uscita in noleggio digitale anche in Italia il prossimo 18 marzo 2021.