Gal Gadot spia nel nuovo franchise tra 007 e Mission: Impossible: tutti i dettagli!

La star di Wonder Woman, Gal Gadot, reciterà nel thriller Heart of Stone, spy-story sviluppata da Skydance Media, che starebbe lavorando ad un vero e proprio franchise. Lo riporta Deadline. La descrizione del film lo pone a metà fra James Bond e Mission: Impossible, quest'ultimo prodotto proprio da Skydance. Alla regia Tom Harper.

Co-produttrice del film sarà proprio Gal Gadot, tramite la sua Pilot Wave e il suo partner, James Varsano.

Di recente Gadot ha ripreso il ruolo di Diana Prince/Wonder Woman nel sequel del film DC, Wonder Woman 1984, diretto da Patty Jenkins.

Per l'attrice si tratta di un ritorno dopo l'ottimo riscontro del primo film. Wonder Woman 1984 verrà distribuito nelle sale e in streaming dal 25 dicembre.



Altri imminenti progetti di Gal Gadot sono Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, che adatta il romanzo di Agatha Christie e Red Notice, nei panni di una famigerata ladra di gioielli al fianco di Ryan Reynolds e Dwayne Johnson.

Per quanto riguarda il cinecomic DC, poco fa è stata annunciata la durata ufficiale di Wonder Woman 1984.

Nel frattempo è uscito del nuovo materiale con un video di Gal Gadot proprio nei panni di Diana Prince/Wonder Woman, insieme a buona parte del cast che abbiamo conosciuto nel primo film di pochi anni fa, sempre diretto da Patty Jenkins.

Nonostante il problemi legati alla pandemia di Coronavirus, Wonder Woman 1984 è stato confermato per Natale.