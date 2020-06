Gal Gadot è sicura: 'Wonder Woman 1984 non sembra affatto un sequel'

Nel corso di una recente intervista la star Gal Gadot si è unita a Kristen Wiig per parlare di Wonder Woman 1984, nuovo cinecomic della DC Films in uscita ad ottobre prossimo che vedrà Diana Prince tornare in azione sul grande schermo.

La Gadot ha spiegato che mentre Wonder Woman sia stato un film di origini per Diana, che ha mostrato cioè una sorta di passaggio all'età adulta della protagonista, Wonder Woman 1984 vede l'eroina in un momento diverso della sua vita, e non solo fisicamente: si tratta di una persona totalmente diversa.

"Non riprendiamo la storia da dove l'abbiamo interrotta l'ultima volta, perché l'ultima volta era 66 anni prima", ha detto Gadot. "Diana ha vissuto per oltre sei decenni da sola, nel mondo dell'uomo, al servizio dell'umanità e facendo del bene. E questa storia è una storia a sé stante, non tanto un sequel. Voglio dire, l'unica cosa in comune con il film precedente è il rapporto tra Diana e Steve Trevor. Ma a parte questo è un mondo completamente nuovo, è un'era diversa, e la stessa Diana è diversa, e agirà in una storia completamente nuova."

La Wiig, interprete della villain Cheetah, ha aggiunto che nel film tutto sarà molto diverso rispetto all'episodio precedente, al punto che non sarà direttamente collegato a quello del 2017. "In realtà non sembra un sequel ... tutto è diverso", ha detto Wiig. “I poster, la musica, tutto quanto".

"È un film totalmente a sé stante", ha concluso la Gadot. "Ad esempio, nel primo film, una cosa che abbiamo trattato è stata l'ingenuità di Diana. Ora lei non è più ingenua. Ha viaggiato, è diventata più saggia. È più matura. Da questo punto di vista incontreremo un personaggio molto più evoluto.”

