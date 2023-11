Gal Gadot sfida Hollywood: il film sulla violenza di Hamas proiettato a Los Angeles

Nella serata di mercoledì 8 novembre, mentre il mondo del cinema celebrava la fine degli scioperi, a Los Angeles veniva proiettato un film come nessun altro: Bearing Witness, 43 minuti di riprese delle atrocità commesse dai terroristi di Hamas contro cittadini israeliani il 7 ottobre.

L'evento ha visto la partecipazione di circa 200 membri dell’industria – la maggior parte dei quali dichiarati sostenitori di Israele – che si sono riuniti al Museo della Tolleranza a West Los Angeles per una proiezione più unica che rara, e che si è svolta sotto una stretta sorveglianza dopo che una testata giornalistica nelle ore precedenti all'incontro aveva fatto trapelare il luogo in cui si sarebbe svolta la proiezione, provocando minacce contro il museo e rendendo necessario lo schieramento di un team dell'FBI.

Mercoledì, un numero considerevole di agenti della polizia di Los Angeles erano di stanza all’interno del teatro del museo, nelle strade circostanti e su un elicottero, ma alla fine solo qualche dozzina di manifestanti – sia pro che anti-Israele – si sono radunati rumorosamente ma pacificamente sui lati opposti di Pico Boulevard durante l’evento (i resoconti sui social media indicano che alcuni scontri violenti sono scoppiati dopo la fine dell'evento quando la maggior parte dei partecipanti - e della polizia - aveva già lasciato la zona).

Diverse indiscrezioni hanno suggerito che tra gli organizzatori dell'incontro ci sia stata Gal Gadot, la star di Wonder Woman nata in Israele e che ha prestato servizio nell'IDF, ma l'attrice non è stata fisicamente presente alla proiezione. Tuttavia tra i presenti si sono contati suo marito, il produttore cinematografico israeliano Jaron Varsano, il regista israeliano premio Oscar Guy Nattiv, il produttore candidato all'Oscar Lawrence Bender, il CEO della Mattel Ynon Kreiz, il produttore Jamie Patricof e Rick Trank, il documentarista premio Oscar che gestisce la Moriah Films del Simon Wiesenthal Center.

