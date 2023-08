Gal Gadot era la prima scelta di Margot Robbie per Barbie: 'Mi sono commossa'

Difficile immaginare un'interprete di Barbie che sia diversa da Margot Robbie, eppure, stando a una recente dichiarazione dell'attrice, la scelta più adatta per interpretare il personaggio sarebbe stata Gal Gadot. Purtroppo, quest'ultima non ha potuto partecipare alla pellicola di Greta Gerwig a causa di alcuni conflitti di programmazione.

"Adoro Margot" ha dichiarato. "Lei è una di quelle donne di cui vorresti essere amica. È così divertente, calorosa e intelligente, oltre ad avere un grandissimo talento. Ha così tanti assi nella manica. Mi piacerebbe tantissimo realizzare qualcosa con lei, e sono rimasta molto toccata dai suoi commenti. Mi ha commosso leggere tutto quello che ha detto su di me: sono entusiasta per lei, così come per Barbie". Proprio in questi giorni sul web sta imperversando una bufera per le dichiarazioni di Gal Gadot su Wonder Woman: assisteremo mai a un terzo capitolo della saga?

Da parte sua, Robbie nutre altrettanta stima e simpatia per la collega. "Gal Gadot esprime l'energia più autentica di Barbie. Perché lei è incredibilmente bella, ma non la disprezzi per questo, considerando quanto è genuinamente sincera, entusiasta e gentile ai limiti della stupidità! Insomma, si trova appena prima dall'essere una perfetta idiota!".

Classe '85, Gal Gadot-Varsano viene ricordata non soltanto per le sue partecipazioni nell'universo DC, ma anche per pellicole quali Notte folle a Manhattan, Criminal, Assassinio sul Nilo e il recente Heart of Stone; tra le serie TV, invece, figurano Bubot, Entourage, The Beautiful Life e Asfur.

Il film di Greta Gerwig è al cinema dal 21 luglio 2023. A proposito, non perdetevi la nostra recensione di Barbie!