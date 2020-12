Gal Gadot sbarca su TikTok e balla con una piccola fan di Wonder Woman 1984

In attesa della premiere virtuale di Wonder Woman 1984, possiamo continuare a seguire Gal Gadot anche attraverso TikTok: la promozione del nuovo film passa anche di lì e coinvolge le fan più giovani dell'eroina DC.

"Ho trovato un modo tutto nuovo di interagire con voi, ragazzi, e lo adoro! Guardate quanto è dolce questa bambina! Dirigetevi sul mio profilo TikTok per vederne ancora!", scrive l'attrice.

Ormai è decisa a conquistare tutti i social disponibili, e con 47 milioni di followers su Instagram possiamo solo immaginare il risultato che sarà capace di ottenere. Nel breve filmato la vediamo mentre balla insieme ad una piccola fan vestita da Wonder Woman, uno dei contenuti più in voga su TikTok.

Il social verrà probabilmente usato anche per far conoscere i successivi film e le iniziative benefiche di cui spesso Gadot si fa portavoce, essendo sempre molto apprezzata da chi la segue. D'altronde è riuscita a stipulare un accordo milionario per promuovere HBO Max e le sue recenti apparizioni nei talk show e nei video sui social sono solo le ultime aggiunte ad una campagna marketing che ormai la coinvolge da moltissimi mesi.

Vi ricordiamo che l'uscita è ormai imminente (25 dicembre in America, 28 gennaio in Italia) e in dirittura d'arrivo sono stati pubblicati altri splendidi poster di Wonder Woman 1984.