Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock: le star si mostrano sul set di Red Notice

Non c'è dubbio che Red Notice stia puntando molto in alto, a partire dal cast. Seppur con le impegnative misure di sicurezza di cui parla Dwayne Johnson, la produzione sta andando avanti e a testimoniarlo è anche la foto condivisa da Gal Gadot.

"Questa foto è stata scattata mentre Rawson Thurber stava facendo un gran discorso in occasione del compleanno di Ryan Reynolds, poco prima che iniziassimo a cantare canzoni di auguri in ebraico e a bere gin e tequila... beh non proprio. Purtroppo oggi non sono di scena, ma ho pensato di puntare i riflettori sul compleanno di Ryan! Buon compleanno, amico mio!", scrive l'attrice su Instagram.

Nella foto vediamo il regista mentre discute con i tre protagonisti e sul set sembra essersi creata una piacevole atmosfera di amicizia. Per celebrare il compleanno di Reynolds tutti e tre hanno portato qualcosa di caratteristico dunque: l'attrice israeliana deve aver provato ad insegnare un po' di ebraico ai colleghi, mentre Reynolds e Johnson, uomini concreti, hanno messo sul tavolo gli alcolici che producono.

Non è difficile imbattersi nelle simpatiche pubblicità di Reynolds per il suo Aviation Gin e nei post di The Rock per la sua Teremana Tequila. Speriamo solo che non si siano ubriacati tutti sul set... ne uscirebbe un film senz'altro comico. Ovviamente l'attore ha festeggiato il compleanno anche in famiglia, grazie alla torta preparata dalla moglie Blake Lively.