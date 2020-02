Gal Gadot anticipa l'ambientazione temporale di Wonder Woman 3

Nel corso di una recente storia esclusiva pubblicata da Entertainment Weekly, che ci ha fornito anche tante nuove immagini per Wonder Woman 1984, l'attrice Gal Gadot ha parlato del futuro del franchise e di come vorrebbe evolvere il personaggio.

La star ha già recitato tre volte nei panni di Diana, quattro contando WW1984, con due pellicole (Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League) ambientate nel presente e due (Wonder Woman e il suo imminente sequel) ambientate nel passato. Per quanto riguarda eventuali prossime iterazioni della serie, la Gadot ha dichiarato:

"Ambientare un terzo capitolo nel mondo di oggi sarebbe davvero fantastico. O magari nel futuro. Probabilmente non il passato di nuovo."

Poco più avanti nel filmato - che trovate cliccando sul link della fonte - la regista Patty Jenkins anticipa che la decisione spetterà a lei, in quanto sarà certamente a lei che la Warner Bros., parole che in pratica fanno già intuire quanto un terzo episodio sia già nei piani.

Diretto da Patty Jenkins da una sceneggiatura scritta a quattro mani dalla Jenkins e da David Callaham (su un soggetto sviluppato da Geoff Johns), Wonder Woman 1984 vanterà un ricco cast che include, oltre ovviamente a Gal Gadot, anche Chris Pine, Kristen Wigg, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson e Robin Wright. La data di uscita è fissata per il 4 giugno 2020.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Wonder Woman 1984.