Gal Gadot è meravigliosa nella cover di Empire dedicata a Wonder Woman 1984

Dopo averla vista in azione in alcune promo art di Wonder Woman 1984, la Diana Prince di Gal Gadot torna a mostrarsi in tutto il suo splendore (letteralmente) nella cover speciale del nuovo numero di Empire Magazine, che riporterà diversi retroscena sulla realizzazione del film raccolti da una visita al set.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia, mostrano Wonder Woman mentre impugna il potente Lazo della Verità e soprattuto offrono un nuovo sguardo all'armatura dorata che farà il suo debutto nel sequel, apparsa di recente anche in un poster ufficiale di Wonder Woman 1984.

Nel film, ambientato negli anni '80 dominati dalla Guerra Fredda, Diana Prince è una spia del governo americano sulle tracce di un'altra spia sovietica nota come Cheetah (Kristen Wiig), ma nel frattempo deve anche affrontare il perfido uomo d'affari Maxwell Lord (Pedro Pascal). Al suo fianco ritroveremo anche Steve Trevor, interpretato nuovamente da Chris Pine.

Diretto da Patty Jenkins e previsto inizialmente per giungo, Wonder Woman 1984 è stato rimandato ad agosto a causa dell'emergenza Coronavirus. Che ve ne pare di queste nuova immagini? Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.



