Gal Gadot ringrazia i critici per la vittoria di "Wonder Woman"

Dopo la vittoria della pellicola diretta da Patty Jenkins ai Critics 'Choice Awards, l'attrice di, ha usato Twitter per condividere i suoi ringraziamenti per aver premiato il lavoro come miglior film d'azione.

La Gadot ha condiviso la foto della busta ufficiale che dichiara il film vincitore, inclusa la didascalia "Grazie ai critici per aver riconosciuto Wonder Woman come miglior film d'azione !!"

A rendere la vittoria ancor più eclatante è che il film era in competizione con altri pesi massimi dei cinecomic come Logan e Thor: Ragnarok.

Il rapporto tra critici e DCEU non è esattamente idilliaco, vista la ricezione della maggior parte dei film del franchise. Escludendo Wonder Woman, i film nel DCEU hanno ottenuto una media del 37% di recensioni positive sul sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes, che riporta recensioni critiche e assegna loro una valutazione positiva ("Fresh") o negativa ("Rotten"). Il film di Gal Gadot, tuttavia, si posiziona al 92% positivo.

Questo non è stato l'unico premio per i film: la bella israeliana ha ottenuto il premio #SeeHer per la rappresentazione femminile positiva nei media.

Molti esperti predicono che WW potrebbe guadagnare la sua giusta quota di nomination agli Academy Award. I film d'azione riscuotono spesso consensi agli Oscar per i loro effetti visivi, i loro ritocchi e i loro costumi, ma Warner Bros. è talmente fiducioso nel film che lo studio sta spingendo per le nomination come miglior film, miglior attrice e miglior regista.

"Quando stai girando un film, tutto si svolge rapidamente, ci sono molte cose a cui non hai il tempo di pensare", ha rivelato la regista Patty Jenkins a settembre. "Non pensavo certo agli Oscar, non è qualcosa che consideri quando realizzi questo tipo di film. Ho fatto il meglio che potevo, ma in qualche modo penso che non sarai considerata per quel tipo di cosa, ma ora, sentendo questo, sono così lusingata, sbalordita e onorata di essere nell’Awards Season. "

Gli Oscar non onorano spesso i film d'azione con i loro premi più ambiti, ma tutto è cambiato con Mad Max: Fury Road, che ha portato a casa più Oscar di qualsiasi altro film nel 2016. Fury Road potrà non aver vinto il premio come Miglior Regista o Miglior Film, ma guadagnarsi una nomination è stata una vera svolta per un genere relegato a essere solo film "popcorn".