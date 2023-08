Gal Gadot ringrazia Arnold Schwarzenegger per la visita al campo di Auschwitz

Arnold Schwarzenegger ha fatto, nella sua carriera, ciò che molti avrebbero fatto in più di una vita. Questo non lo ha limitato dal dedicare parte del suo tempo anche alle giuste cause. Ciò è stato particolarmente apprezzato da Gal Gadot che ha ringraziato l'attore per una sua recente visita.

Dopo che Schwarzenegger ha detto la sua sulle prossime elezioni negli USA, l'attrice ha particolarmente apprezzato la visita fatta dal collega nel 2022 in Polonia al campo di concentramento di Auschwitz. Era settembre e, Schwarzenegger decise di documentare il suo viaggio, visitando anche luoghi cardine della cultura ebraica come una sinagoga. Addirittura Forbes ha citato un suo commento a ciò che aveva avuto modo di vedere: "Questa è una storia che deve rimanere viva, questa è una storia che dobbiamo raccontare ancora e ancora... Ero figlio di un uomo che combatté nella guerra nazista ed era un soldato. Combattiamo insieme i pregiudizi e sconfiggiamoli una volta per tutte".

La visita ha commosso moltissimo Gal Gadot che, per motivi storici e religiosi, sente incredibilmente vicino la cosa. Nata in Israele, l'attrice si è sempre esposta sulla complessa situazione culturale e politica del paese, facendolo anche questa volta. "È stato fantastico. È un uomo meraviglioso, caloroso e aperto. Sono cresciuta guardando i suoi film. Lo faccio ancora, con mia figlia. Abbiamo guardato Twins proprio l'altra sera. In realtà stavamo parlando di lavoro, di Israele e di Austria, e lo stavo ringraziando per essere andato ad Auschwitz, al campo, l'anno scorso per visitarlo e per parlare di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. E quanto è importante conservare... ricordare ciò che è successo affinché non accada mai più a nessuno. Ne parlavamo molto" ha raccontato, svelando di aver avuto un incontro con Schwarzenegger.

