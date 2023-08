Gal Gadot ricorda: "Quello fu il giorno più folle sul set di Fast & Furious"

Membro dell'universo di Fast and Furious sin dal 2009, Gal Gadot racconta uno dei giorni sul set più assurdi di tutti, tra esplosioni, macchine e camion a fuoco proprio davanti ai suoi occhi.

"Quando stavamo girando in una delle isole Canarie, hanno chiuso le strade e hanno letteralmente dato fuoco a un enorme camion e a un gruppo di auto molto costose durante il giorno. È stato proprio come fare con una scatola di fiammiferi. Fast & Furious, in ogni set che hanno le auto, i treni, i razzi, gli aerei, tutti questi veicoli diversi, sono pazzeschi. È pazzesco", ha rivelato Gal Gadot durante Hot Ones, sfida a cui partecipano numerosissimi attori e personaggi dello spettacolo durante la quale vengono provate diverse salse piccanti, dalla meno forte alla più distruttiva.

Questo è stato il suo giorno più assurdo sul set di Fast & Furious. Per chi non lo sapesse, l'attrice interpreta Gisele Yashar, personaggio che aiuta Dominic Toretto. Yashar è ritornata in Fast X e per l'attrice è stata un'emozione fortissima e quasi indescrivibile, soprattutto perché per Gadot Fast & Furios è stata la 'prima occasione ad Hollywood', il primo lungometraggio mai fatto come attrice.

