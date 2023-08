Gal Gadot sul remake di Cleopatra: 'Voglio omaggiare questa donna incredibile'

Dopo aver raccontato del provino per la parte della Regina Cattiva nel remake di Biancaneve con GQ, la superstar Gal Gadot si è fermata anche ai microfoni di Flaunt per discutere dell'imminente remake di Cleopatra.

Il film, sparito un po' dai radar dopo l'annuncio del 2020 in piena pandemia e il susseguirsi di varie registe come Patty Jenkins e Kari Skogland, sembra finalmente pronto a rimettersi in carreggiata, o per lo meno conta di esserlo quando gli scioperi degli attori SAG e degli sceneggiatori WGA saranno finalmente terminati. A tal proposito, infatti, Gal Gadot ha fornito un promettente aggiornamento su Cleopatra, spiegando come mai il film ha impiegato così tanto tempo a concretizzarsi.

"È una sfida ambiziosa, questo film. Non voglio affrettare le cose nel realizzarlo: è qualcosa che richiede tanta tanta attenzione e tanta cura perché stiamo parlando Cleopatra. Abbiamo degli scrittori incredibili che lavorano alla sceneggiatura, lo stavano facendo prima dello sciopero e continueranno a farlo quando lo sciopero sarà finito. Il team di Laeta Kalogridis ha scritto una bellissima sceneggiatura. Ma non vogliamo affrettare le cose perché vogliamo rendere omaggio ad una donna così incredibile, iconica e leggendaria."

Cleopatra non ha ancora una data d'uscita. Nel frattempo, vi segnaliamo il caos che circonda Wonder Woman 3 dopo i report contrastanti sull'esistenza del film DC.