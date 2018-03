Gal Gadot punzecchia Ryan Reynolds: Deadpool ha "copiato" la mossa di Diana!

La star di Wonder Woman, Gal Gadot, si è divertita un po' via social, prendendo in giro Deadpool, uno dei suoi rivali sul grande schermo, che pare aver "rubato" la mossa magica della famosa guerriera amazzone nel nuovo trailer di

C'è da dirlo, a parte Black Panther, che sta ancora facendo faville, pochi film sui superereoi hanno avuto una paio d'anni così brillanti, come quelli di Wonder Woman e di Deadpool, appunto.

Deadpool 2 arriverà al cinema a maggio e un po' della strategia di marketing è caratterizzata da questa sorta di crossover virtuale tra Diana di Themyscira e Wade da "QualchePostodelCavolo", con Gal Gadot che finge sdegno su Twitter, e Reynolds che risponde nel suo stile, che ormai è un vero e proprio marchio di fabbrica. Ecco i tweet delle due star: "Gal Gadot ✔ @GalGadot Il ragazzo mi ha rubato la mossa!! 😉🙅‍♀️😈 @VancityReynolds "Ryan Reynolds ✔ @VancityReynolds "L'imitazione è la forma più onesta di furto"

Wonder Woman e Deadpool potrebbero non sembrare personaggi con tantissime cose in comune; tuttavia ci sono alcune cose che li legano: entrambi sono film diversi, entrambi parlano di personaggi generalmente emarginati, e gli studios di entrambi, prima della loro uscita in sala, non avevano grandissime aspettative sulla buona riuscita dei progetti.

Per fortuna, adesso nessuno sottovaluta più questi due eroi e non vediamo l'ora di vedere le loro nuove avventure, con quella di Wade Wilson in arrivo tra due mesi, e la seconda di Diana Prince, in solitario, alla fine del 2019.