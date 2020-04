Gal Gadot promette una Wonder Woman più matura: 'Si è evoluta rispetto al primo film'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Empire, Gal Gadot ha presentato in anteprima Wonder Woman 1984, secondo capitolo della saga DC Films diretta dalla regista Patty Jenkins.

L'attrice ha rivelato alcune informazioni sul film, spiegando come la protagonista Diana Prince sia molto cambiata dall'ultima volta che l'abbiamo vista.

"Dal primo film è diventata una adulto, Diana è diventata Wonder Woman", ha detto Gadot. "Era molto ingenua da diversi punti di vista e non capiva le complessità della vita. In un certo senso era un pesce fuor d'acqua. In questo film, non è affatto così. Diana si è evoluta. È molto più matura e molto più saggia. Tuttavia, è anche molto sola. Ha perso tutti i membri del suo team e c'è qualcuno adesso che la sorveglia. E poi succede qualcosa di folle ..."

Nella stessa intervista, che è stata corredata anche con tante nuove foto di Wonder Woman 1984, l'attrice ha spiegato il ritorno di Chris Pine.

Patty Jenkins (Wonder Woman, Monster) torna a dirigere il sequel, e sarà anche produttrice insieme a Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Stephen Jones e la stessa Gal Gadot. Inizialmente previsto nelle sale per il 5 giugno, Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale dal 14 agosto prossimo a causa del rinvio imposto dalla pandemia di Coronavirus.

