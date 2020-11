Gal Gadot, polemiche per il ruolo di Cleopatra? Il film originale fece anche di peggio!

Ad ottobre scorso è stato annunciato che la star di Wonder Woman Gal Gadot sarà Cleopatra in un nuovo adattamento diretto da Patty Jenkins, ma ovviamente il web si è sollevato in polemica.

Sebbene l'archeologia sia a favore della scelta, non tutti sono convinti che l'attrice israeliana possa o debba interpretare la famosa regina egizia, e questa polemica ha risvegliato l'interesse per le ben più controverse vicissitudini che dovette affrontare il film originale di Cleopatra, uscito nel 1963.

Con Elizabeth Taylor e Richard Burton, il film è famoso tanto per il suo status di kolossal della Hollywood classica quanto per ciò che accadde dietro le quinte. Tutto iniziò alla fine degli anni '50, quando la 20th Century Fox assunse il famoso produttore Walter Wanger per un film sulla storia di Cleopatra.

Inizialmente era previsto con un budget modesto, ma Wanger aveva una visione ben più ambiziosa per il film e riuscì a farsi aumentare i finanziamenti assumendo Rouben Mamoulian come regista e Elizabeth Taylor (la più grande attrice cinematografica del mondo all'epoca) per la parte della protagonista. Il film arrivò a costare $44 milioni di dollari, equivalenti a più di $300 milioni di dollari oggi, cosa che lo classifica al terzo posto nella lista dei film più costosi prodotti e al secondo tra quelli prodotti negli Stati Uniti (dietro solo a Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo): solo il cachet della Taylor arrivò alla cifra record di $1 milione di dollari, nonostante la star soffrisse di un grave caso di polmonite.

La produzione per Cleopatra iniziò nel 1961 in Inghilterra, ma il maltempo e la malattia della protagonista interruppero completamente le riprese. La polmonite di Taylor rischiò di ucciderla, ma fortunatamente la star si riprese e allora la 20th Century Fox decise di buttare le poche riprese fatte in Inghilterra e spostarsi a Roma per un clima più temperato (nonostante avesse già speso milioni e milioni di dollari): a quel punto subentrò l'acclamato regista Joseph L. Mankiewicz, che però volle apportare diversi cambiamenti al cast, in particolare assumendo Richard Burton per il ruolo di Marco Antonio.

La cosa diede il là a quella che sarebbe diventata una delle più scandalose storie d'amore di Hollywood: la Taylor infatti aveva già 'rovinato' il matrimonio di Debbie Reynolds ed Eddie Fisher conquistando e sposando quest'ultimo, e durante le riprese di Cleopatra fece tradì il marito con Burton (che sposò ma dal quale divorziò nel '74: l'attrice ha avuto ben sette mariti).

La cosa non fece che aumentare l'attesa per il film di Mankiewicz, che per giunta in origine durava ben sei ore: la strategia pensata, in anticipo sui tempi e oggi quasi una norma, voleva dividere la pellicola in due parti, con la prima parte che sarebbe stata incentrata esclusivamente sulla storia d'amore di Cleopatra con Giulio Cesare, mentre la seconda sulla storia d'amore con Marco Antonio.

Al botteghino incassò oltre $57 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film con il maggior incasso del 1963, ma nonostante ciò la 20th Century Fox non riuscì a pareggiare il bilancio e fu costretta a chiudere temporaneamente, rischiando il fallimento. Alcuni sostengono che, se non fosse stato per la scandalosa relazione tra Taylor e Burton, che generò un'attesa incredibile intorno all'uscita del film, Cleopatra avrebbe distrutto la Fox per sempre.

Quindi, insomma ... Gal Gadot chi?