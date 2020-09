Gal Gadot: tutti i nuovi film a cui parteciperà l'attrice di Wonder Woman

L'annuncio del rinvio di Wonder Woman è stato un duro colpo per i fan dell'attrice, ma potranno consolarsi sapendo di poter incontrare Gal Gadot in molti progetti futuri.

Assassinio Sul Nilo : si tratta del nuovo film tratto dai romanzi di Agatha Christie, con Kenneth Branagh nei panni dell' eccentrico detective Hercule Poirot . Dopo Assassinio Sull'Orient Express, il film potrà contare sulla presenza dell'attrice, che interpreterà qui Linnet Ridgeway-Doyle, la bellissima ereditiera che si ritroverà a bordo della S.S. Karnak e al centro del mistero intorno al quale ruoteranno le indagini del detective. Per un primo sguardo, ecco il trailer di Assassinio Sul Nilo, in uscita il 18 dicembre 2020.

: i fan potranno gustarsi una doppia razione di Wonder Woman a breve distanza, visto che nella nuova versione di Justice League, in arrivo nel 2021 per HBO Max. Red Notice : se il lavoro dell'attrice sulla Snyder Cut è già stato completato anni fa, attualmente Gadot è impegnata con i test anti Covid per le riprese del film con Dwayne Johnson (già suo collega in Fast & Furious) e Ryan Reynolds. Si tratta di un action movie in cui Gadot interpreta la ladra più abile al mondo, inseguita dall'Interpol dopo la diramazione del Red Notice, un allarme globale che mira alla sua cattura. Viene considerata una delle produzioni Netflix più costose di sempre, e si ipotizza un lancio nel 2021.

Cosa ne pensate dell'attrice? Continuerete a seguire i suoi film in futuro? Ditecelo nei commenti, e nel frattempo date un'occhiata a questo simpatico deepfake della classica Wonder Woman.