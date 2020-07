Gal Gadot sarà una nuova James Bond in un franchise ispirato a Mission: Impossible

Stando a quanto rivelato da Discussing Film, la supermodella e attrice israeliana Gal Gadot sarà la protagonista di un nuovo spy-thriller ispirato a James Bond e prodotto dalla Skydance.

Al momento non sono state diffuse molte informazioni sul progetto, ma sembra che il piano della casa di produzione sia quello di creare un nuovo franchise action per la star di Wonder Woman 1984 ispirato a quelli di James Bond e Mission: Impossible, ovviamente reinterpretati al femminile. La sceneggiatura del film è stata affidata a Greg Rucka, acclamato sceneggiatore di fumetti che in questi giorni ha presentato su Netflix The Old Guard, suo primo copione per il cinema tratto dalla sua omonima graphic novel.

Insomma, saranno alcuni mesi impegnativi per la Gadot, visto che dopo Wonder Woman 1984, l'attrice tornerà a far parlare di se anche per Justice League di Zack Snyder in arrivo nella prima parte del 2021 su HBO Max e Red Notice, nuovo action Netflix nel quale dividerà lo schermo con Dwayne 'The Rock' Johnson e Ryan Reynolds.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di vedere Gal Gadot all'opera in un franchise spionistico? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Old Guard e alle ultime novità su Red Notice, che secondo alcuni rumor potrebbe includere anche Tom Cruise.