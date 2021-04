Gal Gadot mostra il pancione in costume su Instagram: 'Al lavoro su due grandi progetti'

Dopo aver annunciato di essere incinta per la terza volta, la star di Wonder Woman Gal Gadot è tornata ad aggiornare i suoi fan condividendo su Instagram una foto che la ritrae al lavoro sui "due grandi progetti" che la terranno impegnata in futuro.

Il primo è ovviamente il bambino in arrivo, mentre per quanto riguarda il secondo si tratta quasi certamente di una delle prossime pellicole che la vedranno come protagonista sul grande schermo. A giudicare dal suo calendario degli impegni, con buona pace dei numerosi fan dello Snyderverse si sono chiesti nei commenti se l'attrice si stesse riferendo a Justice League 2, la sceneggiatura che ha in mano dovrebbe appartenere a Cleopatra, biopic targato Paramount Pictures che vedrà l'attrice israeliana nei panni della celebre regina egizia e firmerà la sua terza collaborazione con la regista Patty Jenkins.

Dopo Cleopatra, le cui riprese a questo punto non dovrebbero iniziare prima del 2022, la Gadot riprenderà il ruolo di Wonder Woman per il terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta dalla Jenkins. Il film DC tuttavia non ha ancora una data di uscita, anche perché la regista prossimamente sarà impegnata sul set di Star Wars: Rogue Squadron in arrivo a dicembre 2023.



Cosa ne pensate? Qual è il prossimo progetto della star che attendete maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.