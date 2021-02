Gal Gadot da modella a Wonder Woman: la storia della foto che la rese famosa

Gal Gadot non è solo Wonder Woman: la star del DC Extended Universe salì infatti agli onori della cronaca già qualche anno prima di diventare il nuovo volto di Diana Prince e per questioni che ben poco avevano a che fare con Amazzoni, superpoteri e villain da sconfiggere.

Andiamo con ordine: nata e cresciuta in Israele, la nostra intraprende giovanissima l'attività di modella, arrivando a 19 anni a vincere il titolo di Miss Israele. Negli anni successivi la giovane Gal decide però di tentare parallelamente la carriera nell'esercito, unendosi alle Forze di difesa israeliane e divenendo istruttrice di combattimento.

Proprio a questo periodo risale quindi la storia della foto che regalò il primo accenno di vera popolarità alla futura star di Wonder Woman: nel 2007 Gadot appare infatti in un servizio su Maxim intitolato Women of the Israeli army, finendo successivamente addirittura sulla copertina del New York Post. La foto con tanto di divisa dell'esercito isreaeliano fece immediatamente il giro del mondo, dando una spinta importantissima alla carriera da modella della ragazza che qualche anno dopo avrebbe fatto il suo esordio nel mondo DC in Batman v Superman.

