Gal Gadot meravigliosa nella nuova immagine ufficiale di Wonder Woman 1984

Nella notte Fandango ha pubblicato una nuova foto ufficiale di Wonder Woman 1984, nuovo lungometraggio della DC Films nel quale Gal Gadot è stata diretta ancora una volta da Patty Jenkins.

Come al solito, potete gustarvi l'immagine nel post in calce all'articolo.

In uscita il 5 giugno prossimo, Wonder Woman 1984 riparte dai fatti del film del 2017 - ambientato durante la Prima Guerra Mondiale - ignorando la continuity stabilita da Zack Snyder in Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League e introducendo un nuovo cast, che include Kristen Wiig nei panni di Barbara Ann Minerva/Cheetah e Pedro Pascal in quelli di Maxwell Lord. Come dimostrato dal trailer ufficiale, ritornerà anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor.

Il film è stato eletto il più atteso del 2020 da vari siti di prevendite, e insieme a Birds of Prey (in uscita a febbraio) sarà la punta di diamante della programmazione DC Films per l'anno appena iniziato: lo studio sta attraversando una vera e propria rinascita grazie ad un 2019 di grande successo con Aquaman, Shazam e soprattutto Joker, e prossimamente sfornerà altri pezzi da novanta con The Batman di Matt Reeves, The Suicide Squad di James Gunn e poi ancora Aquaman 2, Black Adam, Shazam 2, Flash e The Trench.

