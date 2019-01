Gal Gadot, Margot Robbie e Jason Momoa nel cast vocale di The Lego Movie 2

I tre attori apparsi nell’universo cinematografico della DC, meglio conosciuto a partire dall’ultima edizione del Comic-Con di San Diego come Worlds of DC, torneranno nuovamente ad interpretare i loro rispettivi ruoli per il nuovo film incentrato sui famosi mattoncini della LEGO. Cosa ci sarà da aspettarsi da Wonder Woman, Harley Quinn ed Aquaman?

Mentre la pellicola stand-alone di James Wan incentrata sul supereroe atlantideo ha da poco superato il miliardo di dollari, rendendo ampiamente soddisfatti cast, troupe e vertici della Warner Bros., Jason Momoa, l’interprete di Arthur Curry, non dovrà attendere molto prima di rimettersi in gioco nei panni del re di Atlantide.



I fan di Wonder Woman, invece, avranno modo di riascoltare in lingua originale la voce di Gal Gadot nel sequel di The Lego Movie dopo che la supereroina amazzone è stata doppiata finora dall’attrice Cobie Smulders nel primo capitolo cinematografico e in LEGO Batman – Il film.

Cambiamenti in vista sono avvenuti anche per il personaggio di Harley Quinn. La spalla femminile di Joker, infatti, ha visto finora nel ruolo di doppiatrice il nome di Jenny Slate. La Warner Bros. ora, invece, ha pensato bene di affidare anche la controparte giocattolo alla candidata al al premio Oscar Margot Robbie. La scelta adottata dallo studio appare più che giustificata, d’altronde l’appeal dell’interprete principale di un personaggio comporta sempre una maggiore pubblicità per il film e un richiamo più ampio per gli appassionati.

Al momento, seppur si vociferi la loro comparsa, non è ancora chiaro chi dovrà doppiare gli altri due membri della Justice League, Flash e Cyborg. Dai trailer finora usciti e dagli spot televisivi è abbastanza chiaro invece che vengano confermati le star Channing Tatum e Jonah Hill come Superman e Lanterna Verde. Delusi, dunque, saranno certamente quanti auspicavo il ritorno di Henry Cavill nel ruolo del kryptoniano, perlomeno nella versione vocale.

In The LEGO Movie 2: Una nuova avventura la storia riunirà gli eroi di Bricksburg in una entusiasmante racconto che vedrà coinvolti i protagonisti nel salvataggio della loro amata città. Il lungometraggio animato, diretto Mike Mitchell (Shrek e vissero felici e contenti), uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 21 febbraio grazie alla distribuzione della Warner Bros.