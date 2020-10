Gal Gadot manda in visibilio i fan nel nuovo video di Vanity Fair

I fan della DC Films sono ancora in fervente attesa per vederla nuovamente in azione nei panni di Diana di Themyscira nel prossimo Wonder Woman 1984 diretto da Patty Jenkins, ma la bellissima Gal Gadot è tornata sul web per mandare in visibilio gli appassionati con un nuovo video profilo girato da Vanity Fair.

Si tratta di un promo per una sua recente intervista con il magazine, e oltre al classico servizio fotografico si è anche deciso di immortalare l'attrice in un breve video assolutamente seducente. Vediamo infatti l'attrice di origini israeliana uscire sensualmente dall'acqua con indosso un attillatissimo vestito rosso, bagnata da capo a piedi.



Lo stacco la porta poi sulla spiaggia, in abito bianco e sdraiata accanto a un cane e alla fine la troviamo circondata da un gruppo di ragazzi prestanti che la sollevano con indosso un costume marinaresco blu sopra una tavola da surf. I tre "momenti" del video sono questi e poi si intersecano, a creare appunto lo sfondo del servizio fotografico che si troverà infine sul nuovo numero di Vanity Fair.



L'attrice è comunque impegnatissima. Ultimamente è stata infatti scelta per interpretare l'iconica e affascinante Cleopatra nel nuovo film diretto da Patty Jenkins, per un'ulteriore collaborazione dopo la soddisfacente esperienza nel mondo dei cinecomic.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.