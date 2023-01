Gal Gadot licenziata da Wonder Woman come Henry Cavill? Risponde James Gunn

Dopo aver confermato quando saranno annunciati i primi nuovi film DC, il regista e sceneggiatore nonché nuovo co-presidente dei DC Studios James Gunn è tornato su Twitter per commentare la situazione Gal Gadot e Wonder Woman.

Come saprete, infatti, Wonder Woman 3 di Patty Jenkins è stato cancellato poche ore dopo un famoso post su Instagram nel quale Gal Gadot confermava il suo ritorno nei panni di Wonder Woman: una situazione a dir poco confusa, che ai fan ha ricordato da vicino quella che ha portato al licenziamento di Henry Cavill dal ruolo di Superman e che Variety in queste ore ha reso bollente grazie alla pubblicazione di un nuovo report dedicato proprio alla guerriera amazzone della DC.

Secondo la nota testata, infatti, Wonder Woman non farà parte dei piani di James Gunn per i primi 'tre anni' del nuovo corso DCU, ma l'autore di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha immediatamente smentito il rapporto. Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, il regista ha replicato ad un fan che chiedeva delucidazioni in merito alla questione Wonder Woman: "Con la presente, smentisco categoricamente questo rapporto (semplicemente perché non è vero)."

Dunque Wonder Woman farà effettivamente parte dei primi progetti DC che James Gunn e Peter Safran annunceranno entro la fine di gennaio? Dalle dichiarazioni del regista sembrerebbe di si, anche se al momento non è chiaro se il personaggio sarà ancora affidato a Gal Gadot o se, come nel caso di Henry Cavill, lo studio si metterà alla ricerca di un nuovo attore.

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti, che non tarderanno ad arrivare.