Gal Gadot lavorerà con James Gunn alla realizzazione di 'Wonder Woman 3'

Nonostante la cancellazione di Wonder Woman 3, Gal gadot, interprete di Diana Prince nei primi 2 capitoli della saga, sembra non essersi persa d’animo. Sembra infatti che, a fronte di un gigantesco retrofront di James Gunn, l’attrice israeliana stia lavorando per tornare a interpretare la supereroina in un prossimo capitolo della saga.

Il personaggio di Wonder Woman non era mai effettivamente scomparso dall’universo supereroistico DC. Infatti, la supereroina era comparsa attraverso cameo sia in The Flash, sia in Shazam! Furia degli dei. Allo stesso tempo Gunn ha sempre negato di aver licenziato Gadot dal suo ruolo:

“Non ho idea di dove abbiate preso la notizia che Gal sia stata licenziata”. Disse Gunn a dicembre

In un’intervista con ComicBook.com, Gal Gadot ha rivelato di aver parlato con James Gunn e Peter Safran a proposito di un suo ritorno per un sequel. Rimane comunque poco chiaro come questo nuovo capitolo di Wonder Woman possa inserirsi all’interno del nuovo DC Universe creato da Gunn, queste le parole dell’attrice:

“Adoro interpretare Wonder Woman. Mi è così cara e vicina al mio cuore. Quello che mi hanno detto James e Peter è che svilupperemo assieme Wonder Woman 3.”

Dichiarazioni chiare quelle dell’attrice, che sembra quindi molto determinata a portare a conclusione la saga di Diana Prince.

Il secondo capitolo della saga (recensione di Wonder Woman 1984) ha avuto delle difficoltà a causa del suo rilascio nel periodo della pandemia COVID. La pellicola inoltre ha ricevuto delle recensioni decisamente diverse e meno lusinghiere rispetto a quelle del primo capitolo.

Sembra dunque che Wonder Woman 3 vedrà la luce. Pensate che sotto la guida di James Gunn il terzo capitolo della serie possa raggiungere o addirittura superare il livello dei precedenti o no? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.