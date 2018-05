Gal Gadot indosserà un nuovo costume in Wonder Woman 2

Con l'inizio ufficiale della produzione del film ormai imminente, iniziano a circolare le prime informazioni riguardo all'atteso Wonder Woman 2.

Warner Bros. ha recentemente partecipato al 2018 Licensing Expo in quel di Las Vegas, dove sono stati resi noti alcuni dettagli sul sequel del film stand-alone su Diana Prince. Stando a dei concept art mostrati, pare che in Wonder Woman 2 la protagonista indosserà un nuovo costume, descritto dai presenti come "it’s a battle gear, pretty cool" ("un'armatura da battaglia, davvero molto figa").

Il cambio e/o rinnovamento del costume per il protagonista di un cinecomic è un trend in aumento: un piccolo trucco degli studios cinematografici utile per aumentare l'hype dei fan e soprattutto per giustificare la produzione e la vendita di nuovo merchandise. Che Wonder Woman avrebbe avuto un costume diverso rispetto al primo capitolo era facile da preventivare, ma adesso pare sia arrivata la conferma.

Dalle prime indiscrezioni pare che il film sarà un altro prequel degli eventi narrati in Batman v Superman e Justice League, sarà ambientato nel periodo della Guerra Fredda e vedrà Cheetah come villain principale.

L'uscita del film, scritto e diretto da Patty Jenkins, è attualmente fissata per il primo novembre 2019.